 

Украинские АЭС за сутки произвели рекордное количество электроэнергии – “Энергоатом”

22.12.2021, 18:36, Новости дня
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По состоянию на 22 декабря на украинских АЭС работают 14 из 15 энергоблоков. За прошедшие сутки произведено 301 млн кВт-ч электроэнергии, с начала месяца – 6154 млн кВт-ч, с начала года – 83 160 млн кВт-ч.

“Более 300 млн кВт-ч – рекорд НАЭК “Энергоатом”. Две атомные станции работают на номинальной мощности и даже больше: Южно-Украинская АЭС, несущая нагрузку 3050 МВт, и Запорожская АЭС, вышедшая на 6160 МВт производства электроэнергии. Такого никогда не было”, – заявил глава компании Петр Котин.

Контекст:

В Украине действуют четыре атомные электростанции с 15 энергоблоками: Запорожская, Ровенская, Хмельницкая и Южно-Украинская, сообщается на сайте “Энергоатома”.

Наращивание производства электроэнергии на АЭС происходит на фоне отчета Службы безопасности Украины, отправленного 8 декабря в Кабмин, в котором правительство Украины предупреждается о реальной угрозе остановки ТЭС из-за дефицита угля. Согласно документу, на 1 декабря на складах находилось 486,2 тыс. тонн угля при плановом накоплении 2632,7 тыс. тонн (отклонение – 2146,5 тыс. тонн).

Несмотря на это, в ноябре 2021 года объем отпуска электрической энергии ТЭС “ДТЭК Энерго” составил почти 2,4 млрд кВт-ч, в целом за 11 месяцев года этот показатель был на 10% выше, чем за такой же период 2020 года.

17 декабря премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что две теплоэлектростанции и две теплоэлектроцентрали переходят на природный газ из-за дефицита угля на складах.

21 декабря в Министерстве энергетики Украины сообщили, что за неделю с 14 декабря объемы запасов угля на украинских теплоэлектростанциях (ТЭС) выросли на 0,8%, но ни на одной из них не соблюдены гарантированные запасы топлива.

При этом министр энергетики Герман Галущенко заверил в тот же день, что ситуация в энергосистеме Украины стабильная и никаких веерных отключений в Украине не происходит и не планируется.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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