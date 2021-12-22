 

Аваков об инциденте с нардепом Галушко, который хамил полицейским: Были и другие эпизоды

22.12.2021, 18:36, Новости дня
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По его словам, были и другие эпизоды.

Аваков рассказал, что по факту инцидента с Галушко в декабре прошлого года имел беседу с главой парламентской фракции “Слуга народа” Давидом Арахамией и с тогдашним нардепом Денисом Монастырским, который возглавлял Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности, членом которого является Галушко.

Арахамия и Монастырский согласились, что это был безобразный инцидент, и оба они имели разговор по этому поводу с Галушко, отметил Аваков.

“Что касается водителя, допустившего нарушение ПДД, за которое и был правомерно остановлен автомобиль народного депутата, то он признан виновным решением суда и понес административное наказание”, – добавил экс-глава МВД.

Контекст:

Галушко – выпускник Национальной академии внутренних дел.

22 декабря “Украинская правда” опубликовала видео инцидента с Галушко, который произошел в декабре 2020 года. Тогда патрульные остановили авто, в котором находился водитель нардепа, за нарушение правил дорожного движения. На место приехал политик и, нецензурно выражаясь, заявил правоохранителям, что это автомобиль народного депутата и они, по его утверждению, не имели права его останавливать. Галушко также назвал полицейских “дебилами, которые не умеют пользоваться электронными базами”.

В “Слуге народа” осудили действия Галушко, устроившего конфликт с патрульными. По словам спикера фракции Юлии Палийчук, поведение депутата “станет предметом рассмотрения этического комитета партии, который определит меру наказания для него”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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