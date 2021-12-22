 

Жителя Ивано-Франковской области подозревают в покушении на судью, который рассматривает его дело

22.12.2021, 18:36, Новости дня
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По данным следствия, судья рассматривал обвинительный акт о совершении группой лиц нескольких тяжких преступлений в корыстных мотивах.

“Подозреваемый во избежание наказания – лишения свободы на длительный срок – решил убить судью. Так он пытался отсрочить вынесение приговора и запугать других судей, рассматривающих дело. В целях совершения умышленного убийства судьи он следил за ним и установил место жительства. Ночью совместно с неустановленным лицом подозреваемый закрепило перед гаражом судьи взрывное устройство – гранату типа Ф-1, которое должно было взорваться при открытии гаражных роллетов. Однако взрывное устройство не сдетонировало”, – говорится в сообщении.

Мужчине сообщили о подозрении по ст. 379 (посягательство на жизнь судьи, народного заседателя или присяжного в связи с их деятельностью, связанной с осуществлением правосудия) и по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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