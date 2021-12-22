Сибирская язва может снимать болевой синдром



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Сибирская язва имеет зловещую репутацию. Это острая инфекционная болезнь, вызывающая серьезные поражения легких и кожи у домашнего скота и людей. Из-за высокой летальности и устойчивости возбудителя эту бактерию даже использовали в качестве биологического оружия.

Возбудитель сибирской язвы — Bacillus anthracis — сибиреязвенная бацилла, один из гигантов в мире микробов, длиной 6-10 и шириной 1-2 микрона. Сама бацилла очень неустойчива во внешней среде — быстро погибает при нагревании и использовании обычных дезинфицирующих средств. Однако она способна образовывать спору с мощной капсулой — и вот тогда устойчивость возбудителя увеличивается на порядок.

Результаты нового исследования, проведенного Гарвардской медицинской школой в сотрудничестве с другими учеными показывают, что бактерия сибирской язвы обладает неожиданным полезным свойством.

Один из ее токсинов меняет передачу сигналов в чувствительных к боли нейронах. И если его целенаправленно доставлять в нейроны центральной и периферической нервной системы, он может заглушить несколько видов боли у животных.

То есть получается, что каким-то образом микроб умеет заглушать боль. Но зачем ему это свойство? Исследователи считают, что одно из объяснений этого явления может заключаться в том, что микробы заглушают боль у «хозяина», чтобы облегчить свое собственное распространение.

В случае сибирской язвы этот адаптивный механизм блокирует способность человека или животного чувствовать боль и, следовательно, присутствие микроба. Эта гипотеза объясняет, почему черные поражения на коже, которые иногда образует бактерия сибирской язвы, совершенно безболезненны.

Ученые также объединили части токсина сибирской язвы с различными типами молекулярного груза и доставили его в те же чувствительные к боли нейроны. В будущем такой подход можно будет использовать для доставки различных видов белков, чтобы прицельно лечить серьезные заболевания.

В целом, это исследование может помочь в разработке новых эффективных обезболивающих, у которых не будет опасных побочных эффектов, как у традиционных опиоидов, в первую очередь, возникновения зависимости и угнетения дыхания.

Однако ученые предупреждают, что пока речь идет об экспериментальном подходе, который все еще нуждается в тестировании на животных и, в конечном итоге, на людях.