 

Very Peri стал главным цветом 2022-го: как сделать модный маникюр в трендовом оттенке года

22.12.2021, 18:22, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Ногти украшают образ и делают акцент на чувство стиля. Сейчас в тренде фиолетовый маникюр, который можно украсить красивыми блестками, пайетками или же дополнить интересными принтами. Вариантов достаточно много, поэтому нейл-мастера сделали красивую подборку.

Эффектный маникюр

Синий с фиолетовым подтоном отлично вписывается в идею кремового маникюра. Veri Peri стал оттенком 2022 года по версии института цвета Pantone. Ногти выглядят зефирными, а на средней миндалевидной форме это просто отличное решение. Дополнит сочетание с теплыми оттенками в технике омбре и красивый рисунок, возвращающий в сказку.

Оттенки фиолетового могут сочетаться в одном маникюре. Специалисты предлагают варианты с глянцевым финишем, но можно использовать и матовое покрытие, чтобы визуально углубить цвет и сделать его более сочным и интересным.

Даже сочетание с белым оттенком будет выглядеть эффектно и стильно. Но такой вариант отлично подойдет для большой длины ногтей, тогда оттенки раскрываются в композиции и выглядят очень нежно и выразительно. Не нужно никаких дополнений в таком маникюре.

Нежный выбор

Бежевая основа на ногтях выглядит просто, и иногда кажется, что даже примитивно, но на самом деле это отличный вариант для создания креативных и разноцветных маникюров. Беж отлично углубляет оттенок, а цвет делает еще ярче. Поэтому интересное сочетание с фиолетовыми элементами будет выглядеть очень красиво и эффектно.

Даже плавные линии, выполненные в нежном фиолетовом с черными элементами, будут подчеркивать форму ногтей и при этом не делать маникюр слишком вызывающим. Это отличная идея для повседневного маникюра, которая подойдет под любой образ.

Чтобы оттенок не выглядел слишком просто на ногтях, нейл-мастера предлагают украшать его белыми элементами или блестящими дополнениями. Камни, стразы, шиммерные нотки помогут сделать композицию максимально яркой.

Кожа гладкая и свежая: дермопланирование, или Зачем женщине нужно брить лицо
“Мы по-прежнему дружим”: Деревянко прокомментировал разрыв с женой
Бразилец проезжает 36 км на велосипеде ежедневно, чтобы отвести любимую домой

Стильный эффект

Омбре на ногтях выглядит прекрасно в любом оттенке, но в сочетании с фиолетовым это настоящий шедевр. Переходы между цветами получаются действительно воздушными, а ногти – еще длиннее и изящнее.

Нейл-мастера предлагают для переходов использовать легкий розовый, он нейтрализует холодный подтон фиолетового и делает акцент на теплом бежевом. Такой маникюр можно носить ежедневно.

Однотонное покрытие также выглядит стильно, но можно украсить один ноготь в технике омбре. Полупрозрачные ногти также выглядят довольно стильно и эффектно. Такой вариант просто отлично подойдет для праздников.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.02 / Кейт Миддлтон и принц Уильям пообщались по видеосвязи с медсестрой и звездой TikTok

26.03 / Мнение: Судьба генерала ФСБ, которому снова повезло…

22.12 / Муз-ТВ заплатил штраф за образы Филиппа Киркорова и Давида Манукяна

07.10 / Мнение: О суперответе американцев на запуск в космос Белки-Пересильд

23.08 / Жириновский призвал россиян участвовать в онлайн-голосовании в сентябре

05.01 / Таможенная служба конфисковала партию контрафактного воздуха из Казахстана

07.10 / Мнение: Экономика Китая. Переход к рыночной социалистической экономике

18.05 / Эксперт: Использование жестких дисков может обеспечить безопасность данных

02.04 / В «Яндекс.Браузер» добавлена функция перевода текста на изображении

21.05 / Два таких разных одиночества – Личное мнение

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика