Very Peri стал главным цветом 2022-го: как сделать модный маникюр в трендовом оттенке года

Ногти украшают образ и делают акцент на чувство стиля. Сейчас в тренде фиолетовый маникюр, который можно украсить красивыми блестками, пайетками или же дополнить интересными принтами. Вариантов достаточно много, поэтому нейл-мастера сделали красивую подборку.

Эффектный маникюр

Синий с фиолетовым подтоном отлично вписывается в идею кремового маникюра. Veri Peri стал оттенком 2022 года по версии института цвета Pantone. Ногти выглядят зефирными, а на средней миндалевидной форме это просто отличное решение. Дополнит сочетание с теплыми оттенками в технике омбре и красивый рисунок, возвращающий в сказку.

Оттенки фиолетового могут сочетаться в одном маникюре. Специалисты предлагают варианты с глянцевым финишем, но можно использовать и матовое покрытие, чтобы визуально углубить цвет и сделать его более сочным и интересным.

Даже сочетание с белым оттенком будет выглядеть эффектно и стильно. Но такой вариант отлично подойдет для большой длины ногтей, тогда оттенки раскрываются в композиции и выглядят очень нежно и выразительно. Не нужно никаких дополнений в таком маникюре.

Нежный выбор

Бежевая основа на ногтях выглядит просто, и иногда кажется, что даже примитивно, но на самом деле это отличный вариант для создания креативных и разноцветных маникюров. Беж отлично углубляет оттенок, а цвет делает еще ярче. Поэтому интересное сочетание с фиолетовыми элементами будет выглядеть очень красиво и эффектно.

Даже плавные линии, выполненные в нежном фиолетовом с черными элементами, будут подчеркивать форму ногтей и при этом не делать маникюр слишком вызывающим. Это отличная идея для повседневного маникюра, которая подойдет под любой образ.

Чтобы оттенок не выглядел слишком просто на ногтях, нейл-мастера предлагают украшать его белыми элементами или блестящими дополнениями. Камни, стразы, шиммерные нотки помогут сделать композицию максимально яркой.

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Стильный эффект

Омбре на ногтях выглядит прекрасно в любом оттенке, но в сочетании с фиолетовым это настоящий шедевр. Переходы между цветами получаются действительно воздушными, а ногти – еще длиннее и изящнее.

Нейл-мастера предлагают для переходов использовать легкий розовый, он нейтрализует холодный подтон фиолетового и делает акцент на теплом бежевом. Такой маникюр можно носить ежедневно.

Однотонное покрытие также выглядит стильно, но можно украсить один ноготь в технике омбре. Полупрозрачные ногти также выглядят довольно стильно и эффектно. Такой вариант просто отлично подойдет для праздников.