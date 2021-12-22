Как из обычного пучка сделать красивую праздничную прическу: советы, варианты, техника

Пучок является одной из самых любимых причесок не только представительниц прекрасного пола, но и некоторых парней. Она универсальная, стильная, оригинальная, но может быть еще и праздничной. Если вы добавите несколько элементов, сможете отправиться с такой укладкой на любое торжество и гарантированно будете выглядеть просто восхитительно.

Пучок из кос

Такая прическа выполняется очень быстро, однако смотрится просто великолепно и прекрасно удерживает волосы, сохраняя форму практически на целый день. Расчешите локоны по направлению роста, а затем соберите их в низкий хвост. После этого разделите локоны на две части центральным вертикальным пробором. Каждую сторону подверните вовнутрь, а затем зафиксируйте резинкой общий хвост. Сплетите две косички из каждой части до окончания длины и также зафиксируйте их резинками. Свяжите их узлом (если волосы длинные, завяжите несколько узлов), после чего закрепите кончики невидимками или шпильками.

Пучок-петля с распущенными волосами

В этом сезоне петля находится в тренде. Простота является отличительной особенностью данной прически, поэтому можете не закручивать волосы до конца, оставить их на этапе формирования хвостика. То есть словно вы хотели сделать хвост, но не довели дело до конца. Одним словом, выбор за вами. А поначалу вам нужно расчесать локоны по направлению роста, затем горизонтальным пробором отделить верхнюю часть волос и связать из нее хвост-петлю, о которой шла речь выше. У вас получится «мальвинка» с пучком.

Прическа с несколькими пучками

Вы можете оформить не один, а несколько пучков. Все снова зависит от вашего вкуса и предпочтений. Например, вы можете сделать два высоких пучка по обе стороны макушки, собрав все волосы, или оформить их в виде «мальвинки».

Можно сделать их на средней высоте, вместо двух сформировать три или четыре по горизонтали или остановить свой выбор на вертикали. Для этого необходимо прочесать волосы по направлению роста, затем отделить верхнюю часть горизонтальным пробором.

Соберите верх в хвостик, закрепите резинкой или сразу сверните хвост жгутом, оберните вокруг своей оси несколько раз и зафиксируйте невидимками или шпильками.

Затем опуститесь чуть ниже и отделите волосы еще одним горизонтальным пробором. Следуйте предыдущей инструкции. После этого сделайте еще один пробор, и у вас получится вертикаль из четырех пучков.

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Низкий классический пучок

Очень нежная, стильная и привлекательная прическа, которая сразу выглядит нарядной, но этот эффект можно усилить, украсив ее бусинами, стразами, цветами и пр. Расчешите волосы и соберите их в низкий хвост. Чуть выше основания разделите волосы пальцами на две части, также разделите на две части и сам хвостик. Каждую из них просуньте в отверстие у основания и снова опустите вниз, проделайте так несколько раз, чтобы по бокам образовались жгуты. Соберите волосы внизу, затем поднимите их вверх и проденьте в отверстие так, чтобы образовался валик. Если локоны длинные, проденьте несколько раз. Закрепите кончики так, чтобы их не было видно. Если желаете оставить красивые локоны у лица, отделите по одной пряди по бокам, после чего завейте их при помощи плойки.

Пучок с лентами или платком

Очень оригинальная прическа, которая выглядит еще более привлекательно благодаря аксессуару. Выберите ленты или платок, который гармонично сочетается с другими предметами вашей одежды. Сразу прикрепите ленту или шарф к волосам (можно придерживать ее рукой, а не фиксировать невидимками), после чего проделывайте те же манипуляции, которые вы делаете при формировании прически. Можно сделать пучок из косы, вплетая ленту. А можно сделать произвольный пучок и украсить его платком, завязав его по периметру или за концы (как вам будет удобно для того, чтобы платок крепко держался на пучке).

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Пучок на поролоновой баранке

Отличный способ сделать пучок более объемным – это использовать поролоновую баранку. Расчешите волосы по направлению роста, затем соберите их в высокий хвост на макушке, закрепив его резинкой. После этого возьмите баранку и наденьте ее на хвост, опустив до его основания. Разложите волосы по баранке так, чтобы покрылась вся поверхность (по кругу). Сверху наденьте еще одну резинку и оставьте ее там же, у основания. Затем соберите все свисающие волосы, сплетите их в традиционную косу, оберните косу несколько раз вокруг основания пучка, кончик зафиксируйте невидимками или шпильками.

Есть еще один очень оригинальный способ сформировать красивую прическу при помощи поролоновой баранки. Расчешите волосы и отделите по бокам по большой пряди. Также отделите сверху по центру прядь, предварительно сделав прикорневой начес для объема. Скрутите прядь в жгут, соедините с остальными волосами и соберите в хвостик. Наденьте сверху на хвост поролоновый бублик, распределите волосы по его поверхности, наденьте сверху еще одну резинку. Сформируйте пучок, произвольно заправив пряди вовнутрь.

Затем возьмите боковые пряди и оберните ими пучок, также произвольно выбирая направление, кончики зафиксируйте невидимками или шпильками.