 

Муз-ТВ заплатил штраф за образы Филиппа Киркорова и Давида Манукяна

22.12.2021, 18:16, Разное
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На премии Муз-ТВ Киркоров и Манукян появились в нестандартных образах. Московский суд оштрафовал телеканал за пропаганду однополых отношений.
Недавно Московский суд предоставил разъяснения по поводу штрафа телеканалу Муз-ТВ. Напомним, что причиной санкций стал нестандартный образ Филиппа Киркорова и Давида Манукяна, которые навели немало шуму на летней премии. Артисты появились на мероприятии в свадебных фраках, их сопровождала компания полуголых мужчин. Звезды шли по красной дорожке держась под руки, демонстрируя влюбленных на свадьбе. Многим зрителям не понравился такой выход артистов, так как это было похоже на пропаганду нетрадиционных отношений.

Московский суд тоже обратил внимание на образы Киркорова и Манукяна и оштрафовал телеканал на сумму 1 млн рублей. Представители правового органа подчеркнули, что артисты появились на премии в традиционном женском образе, а именно нанесли макияж, одели платья и парики. К тому же, поп-король на мероприятии произнес интересную речь, в которой говорил о любви без границ. Суд расценил это как гей-пропаганду и обязал Муз-ТВ выплатить штраф. Об этом пишет InfoREACTOR.



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