 

Под саратовским селом нашли мертвого мальчика и выжившую девочку

22.12.2021, 17:59, Новости дня
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В овраге у поселка в Саратовской области найдены двое детей восьми и пяти лет, медики констатировали смерть мальчика 2013 года рождения, сообщили в региональном следственном управлении СК. Отмечается, что дети были без одежды.

«По предварительным данным, 22 декабря 2021 года в дневное время в овраге в селе Прокудино Аткарского района Саратовской области обнаружены двое детей. Прибывшая бригада скорой помощи констатировала смерть мальчика, 2013 года рождения. Девочка, 2016 года рождения госпитализирована в лечебное учреждение», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

По данным местных изданий, на детях не было одежды.

Следователи и криминалисты осматривают место происшествия, проводятся проверки для установление всех обстоятельств случившегося. Проверяется информация о семье, где воспитывались дети.

Ранее в одной из квартир в Петербурге нашли тело малолетнего ребенка без признаков жизни.



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