 

НХЛ запретила игрокам участвовать в Олимпиаде в Пекине

22.12.2021, 17:59, Новости дня
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Хоккеисты из Национальной хоккейной лиги (НХЛ) не смогут участвовать в Олимпийских играх в Китае, об этом заявили в самой организации.

Такое решение приняли из-за выросшего числа перенесенных матчей регулярного чемпионата лиги, эти переносы связаны с эпидемиологической обстановкой, а также сохраняющейся неопределенностью из-за пандемии, передает РИА «Новости».

Изначально НХЛ и профсоюз игроков лиги (NHLPA) согласились отпустить хоккеистов на Олимпийские игры в Пекин, но соглашение предусматривало возможность отказа, если ситуация с коронавирусом изменится к худшему.

Ранее в НХЛ заявили об остановке регулярного чемпионата на рождественскую паузу, его остановили раньше запланированного.



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