 

С начала года промпроизводство в Украине выросло на 1,3% – Госстат

22.12.2021, 17:52, Новости дня
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В то же время в ноябре промпроизводство выросло на 0,1% (не скорректированных), но сократилось на 0,5% (сезонно скорректированных) по сравнению с октябрем 2021 года.

В январе – ноябре 2021 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года промпроизводство выросло на 1,3%.

В целом за первые 11 месяцев 2021 года в добывающей промышленности и разработке карьеров рост составил 1,1%, в перерабатывающей промышленности – 1,5%, в поставке электроэнергии, газа и кондиционированного воздуха – 0,9%.

Контекст:

По данным Госстата, промпроизводство в Украине за 2020-й год упало более чем на 5%, однако в декабре (впервые с мая 2019-го) был зафиксирован его рост по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

Как сообщали в Госстате, в январе 2021 года промышленное производство показало падение на 4%, в феврале – на 4,6%. С марта промпроизводство начало рост (на 2,1%), в апреле – на 13%, в мае – на 5,4%, в июне –  на 1,1%, в июле – на 0,2%, в августе – на 0,6%.

Согласно данным Госстата, в сентябре промпроизводство в Украине показало падение на 0,7%. В октябре – рост 1,4%.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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