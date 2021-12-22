 

Саакашвили из-за состояния здоровья не смог присутствовать на судебном заседании – адвокат

22.12.2021, 17:52, Новости дня
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Будет ли Саакашвили присутствовать на следующих судебных заседаниях, пока неизвестно.

“Состояние здоровья Михаила Саакашвили не позволяет ему присутствовать на сегодняшнем судебном процессе и обратиться к обществу. Мы видели на предыдущих процессах, с какими пространными речами он обращался к обществу. Что касается следующих процессов, естественно, в приоритете должно быть его состояние здоровья, поскольку необходимо, чтобы шла здоровая реабилитация”, – подчеркнул Басилая.

Контекст:

В 2004–2013 годах Саакашвили занимал пост президента Грузии два срока подряд. Вскоре после ухода с поста президента он покинул страну. В Грузии в отношении него вынесено несколько приговоров и расследуют ряд уголовных дел.

В 2015–2016 годах Саакашвили возглавлял Одесскую облгосадминистрацию. С июня 2020 года Саакашвили находится в должности главы Исполнительного комитета реформ Украины. У него есть украинское гражданство.

1 октября политик сообщил о возвращении в Грузию. В тот же день Саакашвили был задержан и арестован. Прокуратура Грузии завела против политика еще одно уголовное дело по факту незаконного пересечения границы. Он объявил голодовку.

19 ноября группа медицинских экспертов, сформированная под эгидой омбудсмена Грузии, заявила, что из-за продолжительной голодовки у Саакашвили развилось опасное неврологическое расстройство и пациент может впасть в кому.

Саакашвили согласился на перевод в госпиталь в Гори – “для получения интенсивной терапии, завершения голодовки и реабилитации”. 20 ноября экс-президента привезли в Гори и он прекратил голодовку, которая длилась 50 дней.

12 декабря невролог центра “Эмпатия” Отар Тоидзе заявил, что Саакашвили нужна реабилитация за рубежом.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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