 

ВОЗ призывает отменить новогодние мероприятия из-за омикрон-штамма

22.12.2021, 17:46, Разное
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«Отмененное мероприятие лучше, чем отмененная жизнь. Стоит отменить празднование сейчас и отметить позже, чем праздновать сейчас и горевать позже»,— сказал глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус. «Мы все устали от этой пандемии. Мы все хотим проводить время с друзьями и родственниками. Мы все хотим возвращения к нормальной жизни», — передает ВВС слова Гебрейесуса.

Также он добавил, что нам нужно принимать «трудные решения» для защиты людей в том числе путем отмены или отсрочки мероприятий из-за распространения омикрон-штамма по миру. Гебрейесус отметил, что пандемия может закончиться в 2022 году — если 70% населения каждой страны мира будет вакцинировано к середине следующего года. Гебрейесус заявил, что Китай должен предоставить больше данных об источниках коронавирусной инфекции, чтобы в будущем помочь политике по борьбе с пандемиями.

Ранее россиянам было рекомендовано воздержаться от новогодних путешествий и мероприятий в закрытых помещениях. Об этом в ходе заседания Координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Многие страны предприняли шаги, пытаясь остановить распространение омикрона. Так, израильские эксперты по пандемии при поддержке премьер-министра Нафтали Беннетта рекомендовали дополнительно прививаться четвертой бустерной вакциной людям старше 60 лет и работникам здравоохранения. К концу декабря привились уже практически 70% израильтян. После того, как появилась информация о выявлении нового штамма, Израиль вновь закрыл границы для иностранцев. Об этом сообщает израильское издание The Jerusalem Post.

Напомним, что ранее ВОЗ сообщал о снижении смертности от COVID-19 в мире на 10%. Самым распространенным остается дельта-штамм, а у омикрона пока лишь 0,4%.



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