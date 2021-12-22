 

СМИ сообщили о назначении в ближайшее время российским послом в Минске Бориса Грызлова

22.12.2021, 17:10, Новости дня
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Председатель Высшего совета «Единой России» Борис Грызлов займет пост российского посла в Белоруссии. Комитет Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками на заседании в среду поддержал его кандидатуру.

«Вопрос рассматривался в закрытом режиме. Да, поддержали», – передает ТАСС со ссылкой на источник. 

К новым обязанностям Грызлов может приступить уже в декабре. Сейчас дипмиссию в Минске возглавляет Евгений Лукьянов, который был назначен на этот пост в марте 2021 года. Он сменил Дмитрия Мезенцева, который стал госсекретарем Союзного государства РФ и Белоруссии.

С 2015 года Грызлов является представителем РФ Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе.

Борис Грызлов родился 5 декабря 1950 года во Владивостоке. Окончил Ленинградский электротехнический институт связи им. М. А. Бонч-Бруевича (ЛЭИС) по специальности «Радиотехника».  

В октябре 1999 года возглавил Санкт-Петербургское региональное отделение движения «Единство». В декабре 1999 года избран депутатом Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации третьего созыва по федеральному списку движения «Единство», в январе 2000 года избран председателем фракции «Единство». В мае 2000 года избран председателем Политсовета партии «Единство».

Занимал пост главы МВД. С 2002 года стал председателем Высшего совета партии «Единая Россия», а в декабре 2003 года был избран депутатом Госдумы. 



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