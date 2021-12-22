 

Путин утвердил ротацию членов Общественной палаты

22.12.2021, 17:10, Новости дня
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Президент РФ Владимир Путин подписал указ об утверждении новых членов Общественной палаты России.

Ротация шести членов произошла «автоматически» – по итогам конкурсного отбора кандидатов от НКО, который проводился в 2020 году при формировании текущего состава: шесть новых представителей НКО (Мария Филатова, Михаил Богданов, Илья Семин, Леонид Бандорин, Илья Зотов, Елена Куратова) заменили шесть членов палаты – представителей НКО, перешедших в Госдуму (Мария Бутина, Артем Кирьянов, Евгений Нифантьев, Юлия Оглоблина, Светлана Разворотнева, Султан Хамзаев), говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Еще пять вышедших из состава ОП РФ членов (Елена Цунаева, Артем Метелев, Сергей Бурлаков, Николай Долуда, Михаил Киселев) утверждались в 2020 году указом президента, поэтому кандидатов на замену им вновь определил глава государства. По решению Путина в состав ОП РФ вошли: Олег Аполихин (директор НИИ урологии и интервенционной радиологии имени Н.А. Лопаткина), Сергей Гребенников (заместитель директора Ассоциации электронных коммуникаций), Михаил Кучмент (вице-президент компании «Домашний Интерьер», член генсовета «Деловой России»), Наталья Москвитина (генеральный директор Благотворительного фонда «Женщины за жизнь», телеведущая телеканала «СПАС»), Рустам Набиев (параспортсмен и блогер).

Новые члены, введенные в состав Общественной палаты президентом, это состоявшиеся профессионалы,

Напомним, что по итогам выборов в Государственную думу 11 членов ОП РФ стали депутатами. По закону нельзя совмещать должности депутатов и членство в Общественной палате, поэтому 11 членов, получивших депутатские мандаты, вышли из состава ОП РФ, а вместо них в состав палаты вошли 11 новых членов. 



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