 

Монахини украинского монастыря научились тушить пожары

22.12.2021, 17:10, Новости дня
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Первая в Украине добровольная пожарная команда, в состав которой войдут послушницы Свято-Троицкого женского Мотронинского монастыря, начала работу в селе Мельники Медведевской сельской территориальной общины Черкасской области.

О создании команды информирует агентство «Униан» со ссылкой на ГСЧС Украины.

«В новосозданной пожарной команде на вызовы будут выезжать пятеро добровольцев – игуменья Илария, две послушницы монастыря Лариса и Кристина и два водителя пожарного автомобиля», – говорится в посте.

Помимо обеспечения пожарной безопасности монастыря и реагирования на ЧС, защищать члены команды будут жителей семи сел и двух поселков, так как ближайшая пожарная часть находится на расстоянии 20 км, добавили в пресс-службе.

Добровольцы уже прошли специальные учения, во время которых отработали упражнения по боевому развертыванию, подаче воды и оказанию первой домедицинской помощи. 



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