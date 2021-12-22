 

Монахини украинского монастыря научились тушить пожары

22.12.2021, 17:10, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Первая в Украине добровольная пожарная команда, в состав которой войдут послушницы Свято-Троицкого женского Мотронинского монастыря, начала работу в селе Мельники Медведевской сельской территориальной общины Черкасской области.

О создании команды информирует агентство «Униан» со ссылкой на ГСЧС Украины.

«В новосозданной пожарной команде на вызовы будут выезжать пятеро добровольцев – игуменья Илария, две послушницы монастыря Лариса и Кристина и два водителя пожарного автомобиля», – говорится в посте.

Помимо обеспечения пожарной безопасности монастыря и реагирования на ЧС, защищать члены команды будут жителей семи сел и двух поселков, так как ближайшая пожарная часть находится на расстоянии 20 км, добавили в пресс-службе.

Добровольцы уже прошли специальные учения, во время которых отработали упражнения по боевому развертыванию, подаче воды и оказанию первой домедицинской помощи. 



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

09.08 / В Нагасаки отметили 75-ю годовщину атомной бомбардировки

15.09 / Рябков призвал США сделать первый шаг навстречу Ирану

11.08 / “Он был не уверен, что со мной может продержаться долго”. Участнице “Танцев со звездами” Зарицкой заменили партнера по проекту

08.11 / Генерал МВД: Коррупция и угрозы развязали руки этнической преступности

23.07 / Президент Франции Макрон сменил номер телефона из-за шпионского приложения Pegasus

01.10 / Корейцы представили растягивающийся и сгибающийся аккумулятор

30.12 / “Причины расставания более чем закономерны”. В Офисе президента сказали, почему Зеленский уволили Кривоноса

30.10 / “Оплатили €250 мошеннику”. МВД Украины передало Савику Шустеру поддельный COVID-сертификат на его имя

20.07 / Иран казнил осужденного за шпионаж в пользу США и Израиля

09.07 / Мэра Сеула нашли мертвым

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика