 

В Крыму на проект «Спорт – норма жизни» потратили более миллиарда рублей за год

22.12.2021, 17:10, Новости дня
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Власти Крыма за 2021 год потратили более миллиарда рублей на реализацию проекта «Спорт – норма жизни», рассказала на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре МИА «Россия сегодня» руководитель регионального проектного офиса аппарата Совета министров Республики Крым Наталья Писарева.

«В 2020 году финансирование проекта «Спорт – норма жизни» составило более миллиарда рублей. В этом году 1 млрд 130 млн рублей. В рамках этого проекта практически закончено строительство Дворца спорта в Евпатории – долгожданный объект. Уже завершается ремонт стадиона «Авангард» в Ялте. В следующем году завершится строительство физкультурно-оздоровительных комплексов в Добром, Перово и Саках», – цитирует ее РИА «Новости».

Министр спорта республики Ольга Торубарова, в свою очередь, напомнила, что в Симферополе строят два крупных спортивных объекта.

«Мы заканчиваем 50-метровый бассейн в Симферополе. Это уникальный объект. А 27 декабря будет открыт «Крым-Спорт». Это объект, в котором можно будет проводить мероприятия самого разного масштаба», – сообщила она.

Также, в рамках проекта в населенных пунктах полуострова устанавливаются спортплощадки.



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