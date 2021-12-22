 

Банки к концу года начнут выдавать пластиковые карточки “єПідтримка” – Федоров

22.12.2021, 17:02, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“Некоторые банки до конца этого года начнут выдавать также пластиковые карточки. Мы прогнозируем, что в следующем году таких банков будет большинство. Большое количество банков сможет генерировать не только виртуальные карточки, но также начнут выпускать пластиковые карточки”, – сказал он.

При этом Федоров напомнил, что к настоящему времени к проекту “єПідтримка” уже подключились шесть финансовых учреждений страны – ПриватБанк, А-Банк, Альфа-Банк, monobank, Ощадбанк, Укргазбанк. Еще 13 банков – в процессе подключения.

Контекст:

15 ноября президент Владимир Зеленский сообщил, что каждый, кто вакцинировался против коронавируса в Украине, получит по 1 тыс. грн. В Офисе президента отметили, что эти деньги не выдадут наличными. Их можно будет потратить на определенный перечень услуг (сфера культуры, туризма и спорта) для поддержки бизнеса в условиях пандемии. Выплату получат все украинцы, которые прошли полный курс вакцинации от COVID-19 до 19 декабря и после.

Инструкцию, как оформить заявку на получение 1 тыс. грн за вакцинацию, обнародовали 9 декабря.

13 декабря президент заявлял, что полностью вакцинированные украинцы старше 60 лет с января 2022 года смогут потратить 1 тыс. грн за прививку на социальные нужды, в частности на покупку лекарств

Программа стартовала 19 декабря и будет действовать до конца следующего года. Деньги граждане  получают на специальную виртуальную платежную карту.  Украинцы смогут использовать средства в течение четырех месяцев со дня их поступления на счет, а в случае неиспользования сумма будет возвращена государству, рассказывали в Минэкономики. 

В 2021 году на программу выделили 8 млрд грн. В правительстве ожидают, что в 2021 году программой воспользуются 8 млн человек.

Вакцинация в Украине стартовала 24 февраля. Сейчас привиться могут все желающие в возрасте от 12 лет. По состоянию на 21 декабря в Украине минимум одну дозу вакцины получили 14,4 млн человек, а 13 млн украинцев получили две дозы и завершили иммунизацию.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

16.10 / Американские ученые создали сверхпроводник, работающий при комнатной температуре

09.03 / В ЛНР заявили о размещении военной техники в жилом секторе украинскими силовиками

09.02 / Пушкова рассмешили слова Зеленского о российской вакцине

02.07 / Байден опередил Трампа по популярности

15.01 / О важности экологии Грета Тунберг теперь будет напоминать шведам с почтовых марок

04.03 / Глава Кемерово сломал пять ребер

01.07 / Зюганов опроверг сведения о рассылке членам избиркомов от КПРФ «особого мнения»

22.03 / 27 уколов в секунду. В Великобритании установили очередной рекорд вакцинации от COVID-19

20.02 / В США на тесты вывели Hyperion XP-1

23.08 / Полиция в Одессе сообщила о минировали Потемкинской лестницы и парка Шевченко

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика