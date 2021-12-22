 

Лукашенко заявил о задержании в Беларуси семи человек за попытку совершить теракты

22.12.2021, 17:02, Новости дня
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Лукашенко утверждает, что в ночь на 22 декабря и днем 21 декабря были задержаны “шесть или семь человек”, пытавшихся совершить теракты.

“Некоторые – мы просто наблюдали и ждали, когда они под камеру это сделают. Все засняли”, – отметил он.

По словам Лукашенко, правоохранители ищут еще одного подозреваемого, который “вроде, в Россию побежал”. “Но там привезут нам его”, – заключил он.

ВИДЕОВидео: Информационное агентство БелТА / Youtube
Контекст:

В сентябре 2020 года Лукашенко вступил в должность президента. Впервые в истории Беларуси церемонию инаугурации не анонсировали и не транслировали по телевидению. Ряд государств, в том числе США, Великобритания, Канада, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Дания, Украина и Чехия, не признали инаугурацию Лукашенко.

В ноябре Лукашенко говорил, что против страны работают американские спецслужбы с “центрами в Киеве и Варшаве”. 

В декабре Лукашенко заявлял, что в Беларусь из Украины “везли тоннами оружие” для совершения терактов. 

В июле 2021 года Лукашенко обвинил Германию, Украину, США, Польшу и Литву в создании “спящих террористических ячеек или отрядов самообороны”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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