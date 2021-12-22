Самыми большими достижениями 2021 года украинцы считают победу Усика, успех паралимпийцев в Токио и “Большое строительство” – опрос

В топ-3 событий уходящего года, по мнению опрошенных, вошли успешное выступление украинских паралимпийцев на Играх в Токио (32%) и реализация программы “Большое строительство” (31%).

21% респондентов главными победами года считают расширение услуг в приложении “Дія”, 19% – массовую вакцинацию от коронавируса, 18% – выход сборной Украины по футболу в четвертьфинал Евро 2020.

Помимо этого, основными достижениями 2021 года украинцы называли выступление украинских спортсменов на Олимпийских играх (15%), введение норм обслуживания в учреждениях на украинском языке (15%), принятие закона об олигархах (14%), введение санкций против нардепа от “Оппозиционной платформы – За жизнь” Виктора Медведчука (13%), договор с Евросоюзом об открытом небе (9%), старт рынка земли в Украине (7%), начало работы Крымской платформы (5%)

Опрос проводился 16–18 декабря среди украинцев от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Опрошено 2500 респондентов методом телефонных интервью с использованием компьютера. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95 – не более 2%.

Контекст:

В ночь на 26 сентября 2021 года на стадионе в Лондоне Усик выиграл у Джошуа по очкам в бою за звание объединенного чемпиона мира по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе. Поединок длился все 12 раундов.

На Паралимпиаде 2020 года украинские паралимпийцы завоевали 98 медалей и по количеству золотых наград заняли шестое место.

Проект “Большое строительство” стартовал в Украине 2 марта 2020 года. Это совместная программа президента Украины Владимира Зеленского и правительства, реализация которой предусмотрена за счет бюджетных средств. Она предусматривает строительство дорог и усовершенствование инфраструктуры.

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