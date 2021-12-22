 

Володин: У политиков отпусков не бывает

22.12.2021, 16:46, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Перед Новым годом депутаты будут работать в рамках региональной недели, следующая начнется сразу после праздников, сообщил Володин журналистам.

“У политика праздники условные, отпусков не бывает. Во всяком случае если человек хочет оставаться в политике”, – сказал спикер.

Володин напомнил, что средняя конкуренция в Думе – 14 человек на место. Если парламентарий не будет погружен в исполнение своих обязанностей, то граждане выберут другого, подчеркнул председатель ГД.

“Конкуренция — двигатель в том числе и решений многих проблем”, – сказал он.

К началу весенней сессии депутаты вернутся из регионов с наказами, поручениями и обязательствами. В итоге появятся новые законопроекты, вопросы будут решаться быстрее, считает спикер.

Напомним, что 22 декабря прошло последнее пленарное заседание осенней сессии. За два с небольшим месяца депутаты приняли 143 закона, из них более трети имеют социальную направленность.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

22.09 / Крупнейшие свалки мира

08.10 / Мнение: Знакомства на курсе

06.08 / Учёные: Сон помогает сохранять воспоминания людям и роботам

25.11 / Чубайс и рок изобилия

27.05 / Skoda Auto India продлевает гарантию, графики обслуживания и RSA

19.08 / Мнение: Минусы переезда в деревню

13.10 / Мнение: Средневековый город, который российские чиновники разрушили до основания

12.04 / Как регионы могут повторить успех Москвы в организации соцпитания

21.09 / В Сингапуре ученые завершили испытания генной вакцины от коронавируса

13.08 / Актриса Саша Бортич вышла на пикет к посольству Белоруссии в Москве

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика