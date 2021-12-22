Семена чиа позитивно влияют на иммунитет и снижают уровень холестерина

Семена чиа способны снизить уровень холестерина и укрепить иммунитет. Продукт богат на клетчатку и магний.

Семена чиа – настоящий суперфуд. В них много полезных веществ, которые положительно влияют на здоровье человека. Источником продукта является пустынное растение Шалфей испанский, который еще тысячи лет назад начали выращивать на территории Мексики.

При употреблении семян чиа человек получает достаточное количество питательных веществ и важных микро- и макроэлементов. Две чайные ложки продукта содержат: кальций ( 17% суточной нормы), железо (12%), магний (23%), клетчатку (40%), жиры (13%), углеводы (4%), и 9% белка. Все эти компоненты несут особую пользу для здоровья. Во-первых, чиа способен снизить уровень «плохого» холестерина, защищая сердце и сосуды от атеросклероза. Во-вторых, жирная кислота омега-3 в составе семян снижает риск развития рака молочной железы и убивает патологические клетки в шейке матки.

Клетчатка обладает свойством поглощать сахар из крови, тем самым снижая уровень глюкозы. В продукте достаточно антиоксидантов и витамина С, которые стимулируют иммунную систему и помогают организму бороться с различными инфекциями. Ученые доказали, что при регулярном употреблении семян чиа уменьшаются воспалительные процессы в суставах и соединительной ткани. К тому же, благодаря большому количеству питательных веществ, организм насыщается энергией. Семена содержат комплекс аминокислот, которые важны для нормальной выработки коллагена и поддерживания здоровья кожи и волос.

Семена чиа не имеют специфического вкуса, поэтому их можно добавлять в любые блюда. Можно использовать продукт для приготовления смузи, заправки для салата, теста, домашних энергетических батончиков, джемов и т.д. Также семенами можно заменить сухари для панировки, полезно добавить чиа в йогурт или кефир.

Источник: inosmi.ru