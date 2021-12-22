 

Патриарший суд обязал ВЦИОМ внести православных священников в список лиц, авторитетных для россиян

22.12.2021, 16:25, Разное
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Церковный суд Московского Патриархата признал обоснованной жалобу Священного Синода на действия Всероссийского центра изучения общественного мнения.

Согласно решению суда, ВЦИОМ обязан внести изменения в результаты социологического исследования, опубликованного неделю назад.

Напомним, 15 декабря ВЦИОМ выложил на своём сайте результаты опроса россиян о том, кто является для них авторитетом. 16 процентов опрошенных считают авторитетом Владимира Путина. Вслед за ним идёт Сергей Шойгу, набравший пять процентов. Четыре процента у Сергея Лаврова, три – у Михаила Мишустина. Патриарха Кирилла и других православных священнослужителей нет не только среди лидеров опроса, они вообще отсутствуют в списк. При этом по одному проценту получили, например, Екатерина Шульман и рэпер Моргенштерн.

– Публикация тенденциозной информации авторитетным учреждением подрывает позиции церкви в глазах власти. ВЦИОМу следовало посоветоваться с Патриархией, прежде чем публиковать подобные так называемые “опросы” в информационно-телекоммуникационной Сети “ИНТЕРНЕТ”. Суд принял правильное решение, и мы уверены, ответчик его выполнит, – заявил адвокат истца.

По решению суда ВЦИОМ обязан скорректировать результаты опроса таким образом, чтобы авторитет патриарха “в естественных пределах” уступал авторитету Владимира Путина и Сергея Шойгу, но “весомо”, “соответствуя общественным и государственным интересам, отражая объективно сложившуюся на территории Российской Федерации реальность” превышал бы рейтинги других фигурантов списка.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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