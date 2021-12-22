 

В Сочи и на других курортах Кубани увеличили курортный сбор

22.12.2021, 16:25, Новости дня
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Депутаты Законодательного собрания Краснодарского края в среду в ходе заседания приняли поправки в закон, предусматривающие увеличение размера курортного сбора с 10 рублей в сутки до 50 рублей в Сочи и до 30 рублей на остальных курортных территориях Кубани, входящих в зону эксперимента, сообщили в пресс-службе председатель заксобрания региона Юрия Бурлачко.

«Инициатива ожидаемая. Нам необходимо развивать территории. Ведь на подготовку к курортному сезону затрачиваются значительные суммы. Величина по-прежнему будет демократична и доступна любому. Но с учетом ежегодно растущего турпотока это выльется в суммы, вполне достаточные для того, чтобы заметно преобразить вид наших курортов, сделать их привлекательнее и повысить конкурентоспособность на мировом и российском рынках туруслуг», – передает ТАСС сообщение пресс-службы.

Уточняется, что размера курортного сбора в 2022 году в Сочи будет увеличен до 50 рублей, на остальных курортных территориях Кубани, входящих в зону эксперимента, до 30 рублей на остальных территориях.

Ранее депутат Госдумы РФ от крымского региона, член комитета по туризму и развитию туристической инфраструктуры Алексей Черняк допустил участие Крыма в эксперименте по курортному сбору, назвав его эффективным.



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