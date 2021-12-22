 

На таджико-киргизской границе проверяют информацию о перестрелке

22.12.2021, 16:25, Новости дня
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На границе Таджикистана и Киргизии вновь была слышна стрельба, таджикские власти устанавливают обстоятельства произошедшего, сообщают СМИ.

Источник Telegram-канала в администрации Бободжон-Гафуровского района «Sputnik Таджикистан» подтвердил, что выстрелы прозвучали на границе джамоата Овчи-калача и Лайлакского района.

Власти устанавливают, применялось ли оружие на самом деле, или же очевидцы слышали взрывы пиротехники.

Между тем в госкомитете национальной безопасности Киргизии (ГКНБ) завили, что огонь якобы открыли таджикские военнослужащие, передает «Sputnik Кыргызстан».

Мужчина рассказал, что ехал на грузовике автодороге Максат – Жаштык в Лейлекском районе, он остановился, чтобы набрать воду из арыка. В это время трое таджикских военных подошли к нему, сели в машину и потребовали проехать в Таджикистан.

Водитель поехал по дороге с таджикскими пограничниками, для привлечения внимания он неожиданно преградил путь другой машине на дороге и крикнул о том, что его задержали таджикские военные.

Пограничники вышли из машины, и водитель попытался уехать от них. В этот момент они открыли по нему огонь, выстрелы попали по колесу и лобовому стеклу. Водитель получил царапины от осколков стекла. Проводится встреча пограничных представителей двух стран.



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