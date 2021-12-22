Москвичей предупредили о 10-балльных пробках вечером в среду

Пробки до 10 баллов прогнозируются вечером в среду в Москве, информирует Telegram-канал столичного департамента транспорта.

«На 15.45 движение – 8 баллов. К вечеру прогнозируем 9-10 баллов. Причины (как и все последние дни) – предновогодний ажиотаж, курьерские доставки, гололедица, мелкие ДТП, ограничения из-за строительных работ», – говорится в сообщении департамента.

Отмечается, что увеличится время в пути на личных машинах. Если ехать через центр, то поездка до 17.30 в среднем займет на 10% больше времени (на 7 минут дольше), с 17.30 до 18.30 +35% (на 25 минут дольше), с 18.30 до 19.30 +45% (на 35 мин дольше).

Отмечается, что движение станет свободнее после 20.30.

Ранее сообщалось, что департамент транспорта Москвы объявил о начале предновогодних пробок в столице еще 15 декабря.