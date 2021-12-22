 

Украинские военные впервые провели боевые стрельбы из Javelin в зоне ООС

22.12.2021, 16:20, Новости дня
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Это первый случай применения комплексов Javelin на Донбассе.

Телеканал опубликовал видео с места проведения стрельб.

Контекст:

Украина с начала военной агрессии России весной 2014 года вела переговоры с США о поставках летального оружия. До весны 2018 года Вашингтон снабжал Киев только нелетальной помощью и помогал в подготовке украинских военных. В марте 2018 года Госдеп США принял решение о продаже Javelin Украине. В том же году Украина получила 210 ракет и 37 пусковых установок – при условии, что они не будут использоваться в боевых действиях на передовой, за исключением чрезвычайных ситуаций, отметил Forbes. 

В 2018 году тогдашний замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука говорил, что США продали Javelin только при условии “не использовать эти комплексы непосредственно на линии соприкосновения”.

Позднее это условие было снято, так как в 2020 году тогдашний главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак обещал, что каждая бригада Вооруженных сил Украины, которая будет заходить в зону проведения операции Объединенных сил, будет усилена противотанковым комплексом Javelin.

В 2020 году Украина получила еще 150 ракет и 10 пусковых установок. 

10 декабря 2021 года стало известно, что Украина получила от США еще 30 противотанковых комплексов Javelin и 180 ракет к ним.

Javelin и ракеты к ним входят в пакет оборонной помощи на $60 млн, о котором США объявили в сентябре, информирует “Голос Америки”, ссылаясь на представителя Пентагона подполковника Антона Семелрота. 

Как рассказывал пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби, эта поставка – заключительная из пакета на $60 млн. Украина может использовать эту помощь “по своему усмотрению, но только в целях самообороны”, говорил он, подчеркивая, что нет никаких географических ограничений на то, где Javelin могут быть использованы внутри Украины.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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