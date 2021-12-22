 

В США разработали единую вакцину против всех вариантов коронавируса

22.12.2021, 16:20, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Испытания вакцины Spike Ferritin Nanoparticle (SpFN) на животных завершены в начале 2021 года с положительными результатами. Первая фаза испытаний на людях завершилась в декабре также с положительными результатами, которые сейчас проходят окончательную проверку. Следующим шагом будет наблюдение за тем, как новая вакцина взаимодействует с людьми, ранее вакцинированными от коронавируса или переболевшими COVID-19.

В отличие от существующих вакцин, в SpFN используется белок в форме футбольного мяча с 24 гранями, что позволяет ученым прикреплять шипы нескольких штаммов коронавируса к разным сторонам белка.

Данное достижение – результат почти двухлетней работы. Лаборатория получила первое секвенирование ДНК вируса в начале прошлого года, тогда институт решил сосредоточиться на создании вакцины не только против существовавшего на то время штамма, но и против всех его потенциальных вариантов.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила распространение коронавируса пандемией. 

Массовая вакцинация от коронавирусной инфекции в мире началась в конце 2020 года. По данным сайта Our World in Data, на 22 декабря, 57% населения мира получили хотя бы одну дозу вакцины от COVID-19. Во всем мире было введено 8,8 млрд доз, а в настоящее время ежедневно вводится 33,9 млн доз.

Ранее ВОЗ одобрила препараты Comirnaty (Pfizer/BioNTech), Janssen (Johnson & Johnson), Spikevax (Moderna), CoronaVac (Sinovac Biotech), Covaxin (Bharat Biotech), Vaxzevria (Oxford/AstraZeneca), а также Covishield – аналог AstraZeneca, который производят по лицензии на базе Serum Institute of India, и Vero Cell от Sinopharm.

21 декабря ВОЗ добавила в список экстренного использования вакцину Nuvaxovid, которую накануне одобрило Европейское агентство по лекарственным средствам. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.02 / Корж: Заблокированные каналы – не новостные, не аналитические, это пропагандистские рупоры врага, которые не имеют права на существование в Украине

08.10 / На МКС собрали первый урожай космического перца

14.12 / В Армении заявили, что их приоритет – “деоккупация” занятых Азербайджаном территорий Карабаха

17.08 / Зеленский пообещал призерам Олимпиады 2020 построить инфраструктуру, “которой будут завидовать другие сборные”

15.09 / В Минздраве рассказали, когда и при каких условиях в Украине будут делать повторные двукратные прививки от COVID-19

26.09 / Полуголая девушка выпала из окна во время секса на Тайване

11.01 / Апелляционный суд перенес на 20 января рассмотрение жалобы Микитася на арест

15.06 / “Набросилась толпа пьяных”. Владелец аттракциона в Николаевской области рассказал об аварии

01.07 / Участки для голосования по поправкам в Конституцию открылись на Урале

01.09 / Шеф-повар Ивлев принял участие в онлайн-акции «Вперед к знаниям!»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика