В США разработали единую вакцину против всех вариантов коронавируса

Испытания вакцины Spike Ferritin Nanoparticle (SpFN) на животных завершены в начале 2021 года с положительными результатами. Первая фаза испытаний на людях завершилась в декабре также с положительными результатами, которые сейчас проходят окончательную проверку. Следующим шагом будет наблюдение за тем, как новая вакцина взаимодействует с людьми, ранее вакцинированными от коронавируса или переболевшими COVID-19.

В отличие от существующих вакцин, в SpFN используется белок в форме футбольного мяча с 24 гранями, что позволяет ученым прикреплять шипы нескольких штаммов коронавируса к разным сторонам белка.

Данное достижение – результат почти двухлетней работы. Лаборатория получила первое секвенирование ДНК вируса в начале прошлого года, тогда институт решил сосредоточиться на создании вакцины не только против существовавшего на то время штамма, но и против всех его потенциальных вариантов.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила распространение коронавируса пандемией.

Массовая вакцинация от коронавирусной инфекции в мире началась в конце 2020 года. По данным сайта Our World in Data, на 22 декабря, 57% населения мира получили хотя бы одну дозу вакцины от COVID-19. Во всем мире было введено 8,8 млрд доз, а в настоящее время ежедневно вводится 33,9 млн доз.

Ранее ВОЗ одобрила препараты Comirnaty (Pfizer/BioNTech), Janssen (Johnson & Johnson), Spikevax (Moderna), CoronaVac (Sinovac Biotech), Covaxin (Bharat Biotech), Vaxzevria (Oxford/AstraZeneca), а также Covishield – аналог AstraZeneca, который производят по лицензии на базе Serum Institute of India, и Vero Cell от Sinopharm.

21 декабря ВОЗ добавила в список экстренного использования вакцину Nuvaxovid, которую накануне одобрило Европейское агентство по лекарственным средствам.

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