 

BMJ опубликовал открытое письмо Цукербергу о блокировке статей о нарушениях в испытаниях вакцины Pfizer

22.12.2021, 16:12, Разное
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В начале ноября BMJ опубликовал статью, в которой раскрывались подробности клинических испытаний вакцины Pfizer на площадке исследовательской компании Ventavia в штате Техас в 2020 году. Бывший региональный директор организации Брук Джексон уличила своих экс-работодателей в фальсификации данных, досрочном расслеплении добровольцев (информировании о том, вакцину они получили или плацебо), а также в отсутствии опыта у персонала, проводившего вакцинацию. По словам Джексон исследователи недостаточно оперативно отслеживали нежелательные реакции после прививки. Все эти нарушения подвергали опасности участников исследования и вызывали риск получения некорректных результатов.

Все попытки Брук Джексон воздействовать на руководство Ventavia были безуспешными, и женщина обратилась в Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA). В тот же день Джексон была уволена из компании. В дальнейших отчетах ведомства все эти нарушения не были отмечены.

В своем письме Марку Цукербергу редакторы BMJ отметили, что статья с собственным расследованием этой истории была опубликована после тщательной юридической и экспертной оценки. Однако вскоре начали поступать сообщения от читателей журнала о том, что они не могут разместить ссылку на статью в на своих страницах или в сообществах в Facebook / Meta, поскольку их посты удалялись с пометкой о «ложной информации». Пользователи, опубликовавшие ссылку, получили уведомление о «проверке фактов». По мнению редакторов BMJ, эти меры некомпетентны и безответственны.

«Вместо того, чтобы вкладывать часть значительной прибыли Meta в обеспечение точности медицинской информации, передаваемой через социальные сети, вы, очевидно, делегировали эти обязанности людям, некомпетентным в выполнении этой важной задачи. Проверка фактов была основным продуктом хорошей журналистики на протяжении десятилетий. То, что произошло в этом случае, должно волновать всех, кто ценит такие источники, как BMJ, и полагается на них», — сообщили авторы и предложили руководству компании пересмотреть свой подход к проверке фактов.



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