Устаревшие варианты: 7 женских стрижек и причесок, которые в 2022-м лишь сделают образ старомодным

Идеально подобранная стрижка, подчеркивающая вашу индивидуальность, является важным шагом к совершенному образу. Но это еще не все! Прическа должна вписываться в современные тренды, если хотите идти в ногу со временем и зрительно помолодеть на пару, а то и десяток лет. Что ж, давайте познакомимся с устаревшими вариантами, от которых следует отказаться.

Асимметрия

Асимметричные стрижки – отголосок 2005 года. От них следует отказаться. То же самое касается косой челки и свисающих у лица прядей. Абсолютным антитрендом стала короткая верхушка на длинных или средних волосах – даже не смотрите в ее сторону.

Получить объем в этом сезоне можно естественным и деликатным путем, например с помощью укладки. Как вариант, можно поменять пробор, откинуть часть волос набок или заколоть пряди.

Сложное плетение

Наверняка вы заметили стремление к удобству и минимализму во всем: одежде, прическе, макияже. Именно минимализм делает образ легким, натуральным и стильным. К тому же здесь практически невозможно ошибиться — идеальный вариант для всех, кто не любит заморачиваться.

Поэтому современная мода не признает сложно заплетенные косы. В тренде лаконичность и простота. Используйте капельку мусса, пригладьте торчащие волоски у корней и заплетите обычную аккуратную косу.

Гофре

Когда-то действительно было модно делать гофре на всю длину. Плюс такая прическа не занимает много времени. Сейчас это выглядит так, будто волосы пожевали – небрежно и неряшливо.

Это не значит, что нужно вообще отказаться от гофре. Используйте такой способ завивки для создания прикорневого объема.

Ажурный пучок

Нет, нет и еще раз нет! Свадебные пучки давно устарели. Чтобы выглядеть стильно и современно, необязательно идти в салон. Лучше сделать самый простой пучок, низкий или высокий – по вашему усмотрению или насколько позволяет длина волос – и закрепить его резинкой или шпилькой.

Длинная густая челка

Раньше длинная и густая челка попадала прямо в сердца самых отчаянных модниц. Но такой вариант сильно усложняет силуэт. К тому же такая прическа скрывает лоб, а значит, акцентирует внимание на других частях лица и подходит далеко не всем. Лучше обратить внимание на легкие и аккуратные челки-шторки, которые освежат образ и визуально омолодят.

Четкие локоны

Нерасчесанные завитые локоны, к тому же залакированные до невозможности (а-ля сосульки) уже давно вошли в список антитрендов. Лучше заменить их на легкие пляжные волны, чтобы они выглядели немного растрепанными. Такая прическа придаст образу мягкости и элегантности, подчеркнет вашу женственность.

Стрижка до лопаток

В этом сезоне не будет полутонов. Выбираем либо короткую стрижку, либо длинные волосы. Отличный вариант для всех, у кого нет времени на частые посещения салонов красоты.