На втором энергоблоке Белорусской АЭС началась загрузка ядерного топлива

В активную зону реактора загрузили первую тепловыделяющую сборку (ТВС) с ядерным топливом. Всего будет загружено 163 ТВС. Топливо для второго энергоблока БелАЭС изготовили на Новосибирском заводе химконцентратов.

После загрузки топлива реактор выведут на минимально контролируемый уровень мощности (до 1%) и проведут соответствующие исследования. Пройдет проверка надежности и безопасности работы энергоблока, затем начнется энергетический пуск – блок включат в энергетическую систему Белоруссии.

Наладка и ввод в эксплуатацию – самый ответственный период сооружения энергоблока, отметил первый заместитель генерального директора “Росатома” по атомной энергетике, президент АО АСЭ Александр Локшин.

Он рассказал, что на этом этапе все системы превращаются в единый организм, который будет функционировать не менее 60 лет. Локшин сравнил физический пуск с формированием и началом работы сердца.

Белорусская атомная электростанция строится в городе Островец. Ее суммарная мощность – 2400 МВт. Первый блок введен в эксплуатацию в июне 2021 года. Для БелАЭС выбран российский проект поколения III+, который полностью соответствует международным нормам и требованиям по безопасности Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

Сейчас “Росатом” – призанный мировой лидер и единственная в мире компания, которая занимается серийным строительством атомных электростанций за рубежом. Уже построено 106 объектов, включая 80 энергоблоков с реакторами типа ВВЭР. В международном портфеле заказов госкорпорации – 35 блоков ВВЭР на разной стадии реализации в 12 странах.