Едва не стала инвалидом и голодает годами: что творится с 68-летней Понаровской

В 80-х Ирина Понаровская была настоящей звездой, на концерты которой приходили целые толпы поклонников. Но бешеный успех закончился так же быстро, как и начался. Певица в одночасье бросила шоубизнес на долгие 15 лет, чтобы решить серьезные проблемы со здоровьем, о которых никто не знал. А сейчас 68-летней артистке периодически приходится голодать.

Не так давно стало известно, что артистка долгое время страдала от недугов. В свое время Понаровская пережила микроинсульт и даже не могла самостоятельно передвигаться, зато теперь снова радует поклонников своим творчеством. Кроме того, в свои 68 лет Ирина Витальевна прекрасно выглядит и активно заботится о своем здоровье. В интервью Teleprogramma.pro исполнительница рассказала, что в оздоровительных целях ей приходится голодать дважды в год.

Понаровская напомнила, что в молодости она страдала от проблем с почками и едва не стала инвалидом. Ради собственного здоровья Ирина Витальевна начала практиковать голодание, включающее в себя очищение печени. До сих пор артистка повторяет оздоровительный метод дважды в год минимум по десять дней.

Звезда отметила, что к процессу стоит подходить очень серьезно, а практиковать метод необходимо под присмотром врачей. По ее словам, она голодает только ради здоровья. Несмотря на то, что голодание помогает поддерживать вес в норме, это только сопутствующий эффект.

В последнее время поклонники стали все чаще беспокоиться за судьбу Ирины Витальевны. Несколько лет назад звезда пережила смерть матери. Следом исполнительницу хита “Рябиновые бусы” потрясло известие о гибели Юлии Началовой, с которой она была близка. К тому же, в Сети нередко всплывали слухи о тяжелой болезни, от которой якобы страдает певица.