 

Китайский специалист рассказал о «противораковом эффекте» чеснока

22.12.2021, 15:56, Разное
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Чеснок – хорошая приправа, которую в последнее время считают «противораковым продуктом». Определенные люди верят, что бактерицидные особенности чеснока помогают бороться с онкологией.
В чесноке имеется аллицин, который отличается бактерицидным эффектом, но его количество в продукте незначительно. Для ликвидации бактерий нужно съедать большое количество зубчиков чеснока, что вредит здоровью, потому лечебный эффект от него минимальный.
Исследования JAMA продемонстрировало, что употребление чеснока может предупреждать онкологию у людей, которые не пьют спиртное, что вероятно, играет более весомую роль. В результате работы установили, что аллицин и компоненты, что имеются в чесноке, могут подавить воспалительный процесс, улучшить иммунитет и оказать некое противоопухолевое действие.

Но эффект ограничен, ведь противораковые особенности продукта небольшие, а структура компонента не прочная, он легко рушится под действием высокой температуры. Сообщать, что он помогает в борьбе с онкологией неправильно. Эксперт делает вывод, что чеснок может иметь эффективность для животных, но это не значит, что это будет применимо по отношению к людям, так как нельзя говорить, что его употребление поможет бороться с онкологией. Заболевание – результат сочетания многих факторов, и просто употребление продуктов не предотвращает его появление.

Существует информация, что чеснок понижает давление, облегчает кашель. Обычная пища не может служить полноценным заменителем препаратов. Также результата не будет, если мариновать чеснок в уксусе.

В продукте много полезных компонентов: углеводы, белок, селен, каротин, калий, но нужно следить за количеством съеденного чеснока. В рацион можно ввести только 1-3 зубчика в день. Не стоит употреблять овощ людям с болезнями глаз, которые имеют гепатит, бактериальную диарею.

Источник: inosmi.ru



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