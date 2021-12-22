Татьяну Васильеву поклонники не узнали без макияжа и парика

Ефим Шифрин поделился фотографией с 74-летней Татьяной Васильевой. Фанаты не узнали актрису без макияжа и парика.

На телеэкране Татьяну Васильеву можно увидеть с элегантной прической, макияжем, так как для зрителя она старается выглядеть хорошо. Как актриса может выглядеть в обыденной жизни, поклонникам показал Ефим Шифрин. На своей странице в Instagram он разместил фото, где вместе позируют с Татьяной Григорьевной. Актер через социальные сети передает привет подписчикам.

Фанаты с трудом узнали артистку без привычной прически и яркого макияжа. На снимке она в удобной одежде черного цвета и без косметики. В комментариях фанаты написали, что актрису сразу не узнали. Также отметили, что фото получилось трогательным и душевным.

Источник: www.kp.ru