 

Татьяну Васильеву поклонники не узнали без макияжа и парика

22.12.2021, 15:56, Разное
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Ефим Шифрин поделился фотографией с 74-летней Татьяной Васильевой. Фанаты не узнали актрису без макияжа и парика.
На телеэкране Татьяну Васильеву можно увидеть с элегантной прической, макияжем, так как для зрителя она старается выглядеть хорошо. Как актриса может выглядеть в обыденной жизни, поклонникам показал Ефим Шифрин. На своей странице в Instagram он разместил фото, где вместе позируют с Татьяной Григорьевной. Актер через социальные сети передает привет подписчикам.

Фанаты с трудом узнали артистку без привычной прически и яркого макияжа. На снимке она в удобной одежде черного цвета и без косметики. В комментариях фанаты написали, что актрису сразу не узнали. Также отметили, что фото получилось трогательным и душевным.

Источник: www.kp.ru



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