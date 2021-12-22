 

Депутаты ЛДПР подарили Рашкину «рога от Жириновского»

22.12.2021, 15:46, Новости дня
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Депутату от КПРФ Валерию Рашкину, который обвиняется в незаконной охоте, пытались вручить новогодний подарок в виде «рогов от Жириновского».

Как информирует Life, акцию устроили представители ЛДПР. Сам Рашкин подарок не принял. «Нет, не надо, спасибо, ребят. Всех с Новым годом», –сказал он.

Во время выступления Жириновского в Госдуме его соратники по партии троллили КПРФ обидными плакатами. Накал политического противостояния в парламенте снова едва не дошел до уровня украинской Рады.

Ранее сообщалось, что СК просит суд запретить депутату Госдумы от КПРФ Валерию Рашкину покидать место проживания с вечера до утра и общаться с иными фигурантами его уголовного дела.

2 декабря депутат от КПРФ Валерий Рашкин подал в Тверской суд Москвы иск к Госдуме и председателю думской комиссии по этике Отари Аршбе за то, что его адвокатов не пустили на заседание.

Следствие просило о наложении следующих запретов: посещать охотничьи угодья, отправлять и получить корреспонденцию, использовать любые средства связи и интернет, общаться со свидетелями по уголовному делу и иными фигурантами уголовного дела, а также покидать место жительства без письменного разрешения следователя с 23.00 до 7.00.

До этого стало известно о возбуждении уголовного дела против депутата о незаконной охоте. Ему грозит штраф до 1 млн рублей или в размере зарплаты осужденного за три–пять лет, либо лишением свободы на три–пять лет. Дополнительно он может быть лишен права занимать определенные должности на срок до трех лет.

Валерия Рашкина лишили депутатской неприкосновенности. Генпрокурор Игорь Краснов обращался к Госдуме с просьбой дать согласие на возбуждение уголовного и административного дел на депутата.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, как КПРФ выставляет убийство лося охотой на Рашкина.



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