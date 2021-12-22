Отец 9-летней студентки МГУ сообщил о планах подать в суд на факультет

Евгений Тепляков, отец 9-летней студентки МГУ Алисы Тепляковой планирует подать на факультет психологии, где учится его дочь, в суд из-за нарушений во время проведения экзамена.

По словам мужчины, их уведомили об экзамене за три дня до его проведения, учебная часть не сообщала ни про состав билетов, ни про критерии оценивания.

«Процедура экзамена не соответствовала той, которая находится в рабочей программе специальности. Студент тянет билет и устно отвечает на два вопроса, но Алису заставили сдавать экзамен письменно и дали ей на это всего 20 минут», – цитирует Теплякова РИА «Новости».

Отец рассказал, что его не пускали к дочери, а саму студентку час держали в кабинете, задавали большое количество дополнительных вопросов. По итогам поставили девочке неудовлетворительную оценку.

В университете позже заявили, что педагоги факультета психологии МГУ не заметили выдающихся успехов у малолетней студентки Алисы Тепляковой за весь период обучения. Коллектив факультета выразил серьезное беспокойство ситуацией, складывающейся вокруг ребенка.

Представители вуза добавили, что родители 9-летней Алисы настаивали на необходимости ускоренного обучения, заявляя, что нужно уместить шестилетнюю программу в два года из-за «особых способностей» ребенка и «уникальной авторской методики обучения» ее отца.

Ранее также сообщалось о нападении отца Алисы во вторник на завкафедрой из-за результатов девочки на экзамене. Из-за криков и угроз преподавателям пришлось вызвать полицию.

После экзамена отец Алисы сообщил, что написал заявление в полицию в связи с незаконным удержанием его дочери сотрудниками вуза, а также намерен обратиться в Следственный комитет и прокуратуру.

На факультете психологии МГУ прокомментировали произошедшее: «Во время экзамена присутствовать на экзамене может только студент без сопровождающего. Папа ожидал Алису на посту охраны, ему предоставили возможность ожидать там в тепле и комфорте. В какой-то момент папа попытался прорваться на факультет, начал кричать, и силами охраны и наших сотрудников его удалось задержать, потому что он нарушал все правила и не соблюдал санитарные требования».

Заслуженный учитель России прокомментировал газете ВЗГЛЯД скандальное поведение отца девятилетней студентки МГУ.