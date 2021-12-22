Автобус с пассажирами перевернулся в Новой Москве

Рейсовый автобус попал в аварию на Калужском шоссе в столице и перевернулся после столкновения с легковым автомобилем, сообщил представитель экстренных служб города.

«Возле дома №14 на Калужском шоссе лежит на боку автобус рейса 1033 после ДТП, проводится эвакуация людей», – сообщил источник РИА «Новости».

На место уже выехали машины скорой помощи.

Между тем собеседник ТАСС заявил, что авария с автобусом произошла на Варшавском шоссе, там столкнулись легковая машина и рейсовый автобус №1033.

«После столкновения автобус съехал в кювет и перевернулся, эвакуированы 10 человек, включая водителя и двоих детей», – сказал он. О количестве пострадавших пока не сообщается.