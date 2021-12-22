 

“Нафтогаз” пожаловался на действия “Газпрома” в Еврокомиссию

22.12.2021, 15:30, Новости дня
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В компании объяснили, что, несмотря на растущий спрос на газ, “Газпром” резко уменьшил продажу собственного газа на европейском рынке, ограничивает возможности других компаний поставлять дополнительные объемы газа в Европу и конкурировать с российским монополистом. Именно это является ключевой причиной кризиса и рекордного роста цен в Европе.

“Действия “Газпрома” являются антиконкурентными и повлекли за собой значительные негативные последствия для всех европейских потребителей”, – заявил председатель правления НАК “Нафтогаз Украины” Юрий Витренко.

“Нафтогаз” в своей жалобе отметил ряд конкретных злоупотреблений, например умышленный отказ “Газпрома” от надлежащего заполнения газом хранилищ в ЕС, принадлежащих российской компании или в которых онаимеет значительные забронированные объемы.

“Газпром” также внезапно и без причин прекратил продажу газа через собственную электронную платформу. Компания отказалась от поставок больших объемов газа в ЕС, имея достаточные объемы и возможность использовать свободные транзитные мощности украинской ГТС.

“Газпром” без причин не добавил на своей электронной платформе точку передачи газа на границе РФ ­– Украина. Компания продолжает блокировать экспорт газа, добываемый в России частными компаниями, и блокируеттранзит из стран Центральной Азии в Европу.

В “Нафтогазе” считают, что цель этого – создание искусственного дефицита газа и давление на ЕС для скорейшего запуска газопровода “Северный поток – 2” без соблюдения требований европейских законов.

Контекст:

В 2021 году на рынке газа в Европе наблюдается дефицит. По состоянию на 13 декабря, по данным ассоциации европейских операторов газовой инфраструктуры Gas Infrastructure Europe, газовые хранилища в ЕС и Великобритании были заполнены примерно на 61,90%. В предыдущие годы перед отопительным сезоном европейские хранилища были заполнены примерно на 84%, отметило агентство Reuters.

Дефицит топлива спровоцировал рост цен на него. Если в начале года фьючерсы на газовом хабе TTF в Нидерландах стоили около $250 за 1000 м³, то в сентябре цена на газ в Европе впервые в истории преодолела отметку $1000, а 6 октября обновила исторический максимум – более $1900 за 1 тыс. м³. 

К концу ноября стоимость газа снизились почти вдвое и не превышала $1000 за 1 тыс. м³, отмечал “Коммерсантъ”.

Но уже 21 декабря стоимость на газовом хабе TTF в Нидерландах превысила $2000 за 1 тыс. м³.

Толчком к росту цен стали результаты аукциона, на котором российский “Газпром” отказался бронировать дополнительные мощности для транзита через Украину, писало агентство РБК. А также заявление 13 декабря нового министра иностранных дел Германии Анналены Бербок, что в настоящее время газопровод “Северный поток – 2” не может быть запущен из-за несоответствия энергетическому праву ЕС.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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