В Индии каждые сутки совершает самоубийства в среднем 61 домохозяйка – исследование

Телерадиокомпания подсчитала, что в среднем суициды среди нигде не работающих жительниц Индии происходят каждые 25 минут, то есть 61 самоубийство в день.

Всего в прошлом году в стране зафиксировано 153 тыс. самоубийств.

Эксперты по психическому здоровью объясняют, что высокий уровень суицидности среди домохозяек связан в том числе с насилием в семьях (эта проблема усугубилась в связи с ограничениями, связанными с коронавирусной инфекцией) и “ежедневной рутинной работой”, которая угнетает браки.

Клинический психолог из Варанаси Уша Верма Шривастава сказала ВВС, что “терпимости есть предел”. Она объяснила, что большинство женщин в Индии выходят замуж в 18 лет (установленный законом минимум) и проводит весь день дома, занимаясь домашними дела, почти не имея личной свободы и собственных денег, в связи с чем “само существование становится пыткой”.

По официальным данным, 36% самоубийств среди женщин в возрасте от 15-ти до 39 лет приходится в мире именно на Индию. Доля индийских мужчин в общемировом показателе – около 25%.

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