 

В Индии каждые сутки совершает самоубийства в среднем 61 домохозяйка – исследование

22.12.2021, 15:30, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Телерадиокомпания подсчитала, что в среднем суициды среди нигде не работающих жительниц Индии происходят каждые 25 минут, то есть 61 самоубийство в день.

Всего в прошлом году в стране зафиксировано 153 тыс. самоубийств.

Эксперты по психическому здоровью объясняют, что высокий уровень суицидности среди домохозяек связан в том числе с насилием в семьях (эта проблема усугубилась в связи с ограничениями, связанными с коронавирусной инфекцией) и “ежедневной рутинной работой”, которая угнетает браки.

Клинический психолог из Варанаси Уша Верма Шривастава сказала ВВС, что “терпимости есть предел”. Она объяснила, что большинство женщин в Индии выходят замуж в 18 лет (установленный законом минимум) и проводит весь день дома, занимаясь домашними дела, почти не имея личной свободы и собственных денег, в связи с чем “само существование становится пыткой”.

По официальным данным, 36% самоубийств среди женщин в возрасте от 15-ти до 39 лет приходится в мире именно на Индию. Доля индийских мужчин в общемировом показателе – около 25%.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

22.07 / Фаучи не пригласили на брифинг по коронавирусу в Белом доме

21.09 / Пермский вуз решил выплатить дополнительно 1 млн рублей семьям погибших

14.09 / Поставки американского СПГ в Европу резко сократились

06.07 / Трамп заявил о снижении уровня смертности от коронавируса в США на 39%

05.01 / Нацгвардия Украины начнет разработку доктрины по стандартам НАТО

16.02 / Опасные морозы и снежные штормы обрушились на большую часть США

22.04 / МИД назвал неприемлемыми ультиматумы Чехии в отношении Москвы

08.12 / “Мы с Пресняковым рыдали. Нас трясло, слезы текли!” Подольская впервые после вторых родов вышла в свет, чтобы поддержать сына

25.09 / В Белоруссии установили подозреваемых в терактах в Могилевской области

20.05 / Адвокат: Видео Даны Борисовой об инциденте с дочерью может заинтересовать органы опеки

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика