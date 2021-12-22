 

Огромная семья и домик в селе: что известно об объявившейся татарской родне Пугачевой

22.12.2021, 15:14, Разное
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О непутевом племяннике Примадонны, сыне ее брата Евгения, заговорили уже давно. Всего несколько лет назад Владислав страдал от зависимостей, оказался на грани жизни и смерти и лишился сына – артистка передала маленького Женю на воспитание своему водителю. Однако не так давно мужчина начал жизнь с чистого листа. Племянник подарил прославленной тете не только еще одну внучку, но и новую родню.

В 2019 году стало известно, что родственник Аллы Борисовны, поборовший наркотическую зависимость не без помощи знаменитой тети, женился во второй раз. Супруга Гузель родила Владиславу дочку, которую пара назвала в честь Примадонны. В программе “Андрей Малахов. Прямой эфир” на канале “Россия 1” стало известно, что в придачу к внучке непутевый племянник подарил артистке целую толпу родственников.

Как оказалось, в деревне Кулушево в республике Татарстан живет близкая родня Гузель Пугачевой. В студии программы показали деревянные стены сельского дома изнутри, накрытый для Владислава стол и большую семью его супруги. У Гузель есть сын-подросток от первого брака, родители, бабушка и несколько дядь и теть, которые тоже успели обзавестись своими отпрысками. Судя по всему, Владислава настолько впечатлило деревенское гостеприимство родственников, что в какой-то момент он даже в шутку сказал, что останется там жить.

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Публикация от Алла Пугачева -младшая (@allapugacheva.v)

Первой женой Владислава, который и сам вел сомнительный образ жизни, была Виктория Фадеева – женщина с двумя судимостями, да еще и старше его на 10 лет. В этом браке у племянника Примадонны родился сын Женя. Страшно подумать, что стало бы с мальчиком, если бы не Алла Борисовна. Именно она занялась воспитанием ребенка, когда оба его родителя оказались на грани жизни и смерти. К счастью, уже шесть лет дитя живет в безопасности – в семье водителя певицы, которого зовет папой.



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