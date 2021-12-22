Романтизация пьянки – Личное мнение
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Довольно типичная ситуация произошла позавчера в одном из московских караоке-баров.
Олимпийский чемпион по фигурному катанию Соловьёв, откатавший Ледниковый период с Ксюнделем, вместе со своей девушкой-кёрлингисткой Сидоровой культурно отдыхал — праздник всё-таки.
Фото: Соцсети
Отдых закончился перепалкой с другими посетителями на улице. В ходе потасовки, трое хулиганов избили напарника Бородиной.
Парень в больнице. Нападавшие задержаны.
https://t.me/lenamiro/10474
Я тут подумала: как всё-таки романтизируют Новый год! В фантазиях сценаристов всех 139 частей фильма Ёлки, всяких там С лёгким паром и так далее Новый год — это ожидание чуда.
Мы все смотрим это, читаем книжки, а потом идём на ёлку и видим, что под этой ёлкой уже спит кто-нибудь. Слава Б-гу, если не замёрз человек.
В реальности Новый год — это нифига не ожидание чуда. Это пьянка, загул, обжираловка, в ходе чего очень часто случаются большие трагедии.
Ну, вот нормально, нет — олимпийского чемпиона втроём пинать? Да и узнали мы об этом только потому что — чемпион. А сколько таких случаев с рядовыми гражданами происходит?
К чему это я? Ах, да: расскажите о самом плохом, что происходило с вами под Новый год. Сумкой по голове в ТРЦ получали?
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Источник: Лена Миро
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