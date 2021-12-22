 

Ученые: Симптомы дефицита витамина D ощущаются утром после пробуждения

22.12.2021, 15:10, Разное
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Эксперты сообщают, что самочувствие после пробуждения может сообщить о нехватке витамина D. Доктора выделили 3 основных симптома – постоянная усталость, частые болезни и боль в костях.
Витамин D необходим для правильного функционирования организма. По данным Национальной службы здравоохранения Великобритании (NHS) сообщается, что он считается важным компонентом для настроения, здоровья костей и понижает вероятность возникновения болезней сердца. Также нужен для поддержания иммунной системы, помогает усвоить кальций, с ним тело хорошо сопротивляется зимним инфекциям.

Зимой показатели витамина могут падать, а снижение может оказаться довольно сильным. Эксперты объяснили, что дефицит компонента можно ощутить утром после пробуждения – это сильное чувство усталости, которое проявляется постоянно. Такая симптоматика объясняется тем, что при нехватке компонента мозг не может произвести необходимое число нейромедиаторов, которые обеспечивают состояние позитивного настроя и снимают напряжение. Так утром после ночного сна можно почувствовать себя подавленным, а не только отдохнувшим. Также при низких показателях витамина D может проявляться потливость головы, слабость мышц, увеличение веса, болезненность в костях, особенно спине и коленях.

Чтобы повысить уровень витамина D необходимо употреблять рыбу, красное мясо, яйца и грибы. Добавки стоит пить лишь после консультации со специалистом, на основании результатов анализа крови.

Источник: www.medikforum.ru



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