 

Ксению Бородину подозревают в изменах Курбану Омарову с его другом Трофимом Симищенко

22.12.2021, 15:10, Разное
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Расставание Ксении Бородиной и Курбана Омарова считается одним из громких в уходящем году. Пара не разделяла собственность и ребенка, но все равно разошлась со скандалом, поэтому фанаты до сей поры рассуждают о настоящих причинах развода.
Были слухи, что Ксения Бородина могла изменить Курбану Омарову с его приятелем Трофимом Симищенко. Ведущая была замечена в его сопровождении. Анонимный инсайдер сообщает, что Омаров постоянно жалел друга, который имеет не очень хорошую репутацию. Был период, когда тот торговал подпольными страховыми полисами и обналичивал деньги, оказался в больших долгах.

Источник сообщает, что Трофим Симищенко давно говорит о близких отношениях с Бородиной. Курбан вел себя достойно и открыто не стал винить супругу в измене. Теперь к ней могут приходить кредиторы Симищенка, поэтому необходимо быть осторожной.

Напомним, что Омаров и Бородина развелись летом. Она признается, что давно размышляла об уходе. У пары подрастает дочь Теона.

Источник: www.starhit.ru



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