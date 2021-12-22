Ксению Бородину подозревают в изменах Курбану Омарову с его другом Трофимом Симищенко
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Расставание Ксении Бородиной и Курбана Омарова считается одним из громких в уходящем году. Пара не разделяла собственность и ребенка, но все равно разошлась со скандалом, поэтому фанаты до сей поры рассуждают о настоящих причинах развода.
Были слухи, что Ксения Бородина могла изменить Курбану Омарову с его приятелем Трофимом Симищенко. Ведущая была замечена в его сопровождении. Анонимный инсайдер сообщает, что Омаров постоянно жалел друга, который имеет не очень хорошую репутацию. Был период, когда тот торговал подпольными страховыми полисами и обналичивал деньги, оказался в больших долгах.
Источник сообщает, что Трофим Симищенко давно говорит о близких отношениях с Бородиной. Курбан вел себя достойно и открыто не стал винить супругу в измене. Теперь к ней могут приходить кредиторы Симищенка, поэтому необходимо быть осторожной.
Напомним, что Омаров и Бородина развелись летом. Она признается, что давно размышляла об уходе. У пары подрастает дочь Теона.
Источник: www.starhit.ru
Смотреть комментарии → Комментариев нет