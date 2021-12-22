Мнение: Рекордный экспорт леса, рекордный обвал лиры и дойдёт ли газ до 3000 долларов

1. Очередной рекорд российской экономики в этом году, на этот раз по экспорту леса. Физически объёмы вывоза леса и пиломатериалов из России не особо выросли, однако благодаря резкому росту цен удалось хорошо заработать:

https://lenta.ru/news/2021/12/20/lesprodaj/

Экспорт леса из России достиг рекорда и составил 12,5 миллиарда долларов, это на 38 процентов больше, чем в прошлом году. Об этом РБК рассказали в «Рослесинфорге». Это произошло на фоне скачка цен: с начала года стоимость лесной продукции подскочила на 50-100 процентов.

Как уточнили в ведомстве, основными причинами роста цен стали сокращение объемов лесозаготовки в США, Канаде и Европе и повсеместный уход на удаленку компаний на фоне пандемии коронавируса. Спрос на пиломатериалы вырос и потому, что многие захотели покинуть города и жить в собственных домах.

Эксперты ждут роста спроса и в 2022-м, особенно если карантинные ограничения продолжатся. За 11 месяцев 2021-го в России было произведено 40 миллионов кубометров пилопродукции, 31 миллион кубометров пошел на экспорт.

Напомню, что уже через неделю, с 01 января 2022 года, в России вступает в силу запрет на экспорт необработанной древесины, так называемого «кругляка».

2. В Турции продолжается монетарное безумие. Курс лиры к доллару обвалился до исторического минимума:

https://lenta.ru/news/2021/12/20/lira/

https://lenta.ru/news/2021/12/20/upala/

Биржа Стамбула остановила торги из-за падения нацвалюты до рекордных 17,67 лиры за доллар.

В январе текущего года доллар торговался на стамбульской бирже по 7,4 лиры. Нынешний обвал случился по итогу очередного снижения ключевой ставки Центробанком Турции. Несмотря на высокую инфляцию, параметр довели с 15 до 14 процентов.

Эрдоган продолжает упорно снижать ставки, разгоняя инфляцию и ещё сильнее роняя курс. В ответ на эту политику, сжигающую турецкие сбережения, оптимисты говорят, что всё это поможет турецкому экспорту и повысит привлекательность турецких курортов, которые теперь стали гораздо дешевле для иностранцев.

Однако въездной туризм в эпоху коронавируса – ненадёжная отрасль экономики. Если эпидемия не пойдёт на уверенный спад в наступающем году, следующий турсезон тоже может оказаться провальным для турок.

Что касается экспорта турецких помидоров и прочих овощей, Россия на днях его частично ограничила, по санитарным причинам:

https://iz.ru/1266711/2021-12-20/rossiia-ogranichila-postavki-fruktov-i-ovoshchei-iz-turtcii

Для Турции настали непростые времена. Курс лиры бурно скачет туда-сюда, как будто это валюта какой-нибудь африканской страны. Что ж, с интересом будем наблюдать, как «султан» Эрдоган собирается строить в таких условиях свой Великий Туран.

Я бы хотел пригласить к наблюдению и экспертов, которые дружат с олигархами, и которые требуют от нашего ЦБ снижать ставки по рублю, но, боюсь, они наблюдать за турецкой катастрофой не захотят.

3. Цены на газ в Европе снова начали разгоняться, они уже допрыгнули до 2200 долларов за тысячу кубов. Зима только началась, и где цены остановят свой полёт, совершенно непонятно.

Европейские СМИ тем временем продолжают раздувать угрозу войны на Украине, а Евросоюз затягивает сертификацию «Северного потока-2». Американские экспортёры сжиженного газа потирают руки в предвкушении новых прибылей.

Поставщики «зелёной энергии» вроде бы должны испытывать стыд: они не смогли спасти Европу от холодов. Однако они тоже радуются, ибо зелёные идеологи теперь попытаются выбить для них ещё больше денег на постройку ветряков и солнечных панелей, столь полезных посреди зимы.