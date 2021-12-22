 

В Омской области решили построить «социальную деревню»

22.12.2021, 15:01, Новости дня
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В Омской области в 2023 году появится первая за Уралом «социальная деревня», пациенты на территории интерната для пожилых и инвалидов будут проживать в условиях, близких к домашним, сообщил зампред правительства региона министр труда и социального развития Владимир Куприянов.

«В 2022 году мы приступаем к разработке проекта «Социальная деревня», в 2023 году объект будет сдан в эксплуатацию. <…> Основная цель проекта – чтобы люди проживали в условиях, приближенных к домашним и получали социальные услуги», – приводятся слова Куприянова на сайте областного правительства.

Площадь одного дома в «Социальной деревне» – 550-600 кв. метров. В здании предусмотрены четыре секции, каждая из которых рассчитана на проживание четырех человек. Двухэтажная секция площадью 140 кв. метров будет включать две спальные комнаты по 20 кв. метров с общей гостиной, кухней-столовой, подсобным помещением и санитарными узлами. В одной спальной комнате будут жить два человека.

Проект реализуется в рамках нацпроекта «Демография».

Куприянов заявил, что в 2021 году бюджет национального проекта «Демография» только по направлениям деятельности министерства труда и социального развития Омской области составил 3,9 млрд рублей, в 2022 году сумма увеличится до 4,2 млрд рублей.

Он пояснил, что в регионе уже открыли самый большой дом-интернат в Сибири на 100 мест. «В новом здании есть все для активной жизни омичей с инвалидностью: актовый зал на 150 мест, спортзал площадью 300 кв. метров, тренажерный зал, хореографический класс, комната для просмотра фильмов, библиотека, творческие мастерские, летняя сцена, просторные холлы. Современными помещениями пользуются все постояльцы дома-интерната: проживающие в новом здании и в действующих корпусах», – отметил Куприянов.

На строительство нового корпуса дома-интерната выделено 560 млн рублей. По итогам образовалась экономия средств субсидии федерального бюджета в размере 11 млн рублей. Деньги перераспределены на начало строительства дома-интерната в селе Такмык Большереченского района.



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