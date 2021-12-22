ЦИК принял проект положения о проведении многодневного голосования

ЦИК на итоговом заседании принял проект положения о проведении многодневного голосования на выборах, которые пройдут до Единого дня голосования в сентябре 2022 года. Документом уточняются порядок установления итогов голосования и положения, связанные со вскрытием сейф-пакетов.

По словам главы ЦИК Эллы Памфиловой, положение временное, так как регионам нужно дать возможность определиться – в течение скольких дней проводить выборы. «Накопленный опыт пойдет в копилку, когда мы будем принимать Положение о проведении голосования к осени 2022 года», – приводятся ее слова на сайте НОМ.

Он также отметила, что по итогам сентябрьских выборов более 80% избирателей поддержали многодневный формат выборов. Как подчеркнул член ЦИК Борис Эбзеев, за весь период в комиссию не поступило от избирателей ни одного обращения, которое содержало бы негативный настрой в отношении многодневного голосования.

В положении говорится, что подсчет голосов следует начинать со вскрытия переносных ящиков, использовавшихся для досрочного и «надомного» голосования в последний день голосования. Затем будет производиться вскрытие сейф-пакетов (сначала с бюллетенями из переносных ящиков, затем с бюллетенями из стационарного ящика), а в конце будут вскрываться сами стационарные ящики.

Кроме того, на заседании были уточнены положения, связанные со вскрытием сейф-пакетов, содержащих бюллетени из стационарного ящика. Согласно документу нового положения, в такой обязательном порядке будет составляться отдельный акт о превышении избирательных бюллетеней в стационарном ящике для голосования, который должен прилагаться к первому экземпляру протокола об итогах голосования.

Также положение регламентирует проведение дополнительных форм голосования на выборах. Так, сохраняется возможность проведения придомового голосования.

По мнению эксперта НОМ, доктора педагогических наук, профессора Михаила Полянского, новое положение сделает порядок проведения многодневного голосования более четким, а процедуру подсчета прозрачнее.