 

Ректора КФУ Гафурова обвинили в причастности к наемному убийству

22.12.2021, 15:00, Новости дня
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Ректора Казанского федерального университета (КФУ) Ильшата Гафурова обвинили в причастности к наемному убийству, сообщили в пресс-службе Басманного суда Москвы.

«В материалах, поступивших в суд об избрании Гафурову меры пресечения в виде заключения под стражу, он числится обвиняемым по ч 2. ст. 105 (убийство группой лиц по найму и предварительному сговору)», – цитирует сообщение суда ТАСС.

Следователи в суде потребовали ареста Гафурова.

Ранее местные СМИ сообщили, что Гафуров был задержан накануне. Речь якобы идет о возможной причастности к убийству прошлых лет, сообщил источник. Допрос велся весь день в одном из зданий Следственного комитета в Казани, после этого Гафурова увезли в Москву. Также, по данным местных СМИ, в среду следственные действия по этому делу начались в Елабуге.

В КФУ отказались комментировать сообщения о задержании ректора.



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