Директора школы в Хабаровском крае наказали после убийства ученицами пенсионера

Директора школы и руководителя отдела МВД Ванинского района Хабаровского края, где девушки-подростки забили до смерти пенсионера, наказали, сообщила региональная прокуратура.

«Прокурор Ванинского района внес директору КГКОУ школа-интернат №11 представление. Кроме этого, внесено представление начальнику ОМВД РФ по Ванинскому району в связи ненадлежащим исполнением обязанностей по профилактике преступлений несовершеннолетних и их безнадзорности, поскольку ранее родители несовершеннолетних привлекались к административной ответственности за неисполнение родительских обязанностей», – цитирует сообщение ведомства РИА «Новости».

Суд апелляционной инстанции оставил девушек под арестом. Дело на личном контроле держит детский омбудсмен края Виктория Трегубенко.

В декабре в Хабаровском крае задержали двух школьниц 13 и 14 лет, подозреваемых в жестоком убийстве пенсионера. СМИ сообщали, что подростки около 12 часов ночи вломились к мужчине в квартиру, отобрали у него 10 тыс. рублей, после чего положили на пенсионера дверь и стали на ней прыгать. Избиение продолжалось почти три часа.