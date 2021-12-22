 

Путин заявил о мерах поддержки экономики

22.12.2021, 14:52, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Президент РФ Владимир Путин на встрече с главой «Деловой России» Алексеем Репиком рассказал, что российские власти с началом пандемии коронавиурса вынуждены были предпринять ряд мер, связанных с небольшой накачкой экономики.

«Мы вынуждены были тоже предпринять ряд мер связанных с небольшой накачкой, но что делать. Но мы делали это гораздо более осмотрительно», – ответил он на слова Репика о том, что ряд зарубежных стран ведут себя не очень ответственно, печатая деньги и вбрасывая их в экономику, информирует РИА «Новости».

Также Путин пообещал, что постарается посетить форум «Деловой России» в начале февраля.

«Я думаю, что если вы в вашем сложном графике найдете возможность принять личное участие, это станет залогом результативности мероприятия», – сказал Путину Репик.

«Постараюсь. Мне самому всегда очень интересно принимать участие в ваших мероприятиях, потому что они носят не ритуальный, а предметный деловой характер», – ответил Путин.

Ранее Путин на съезде РСПП заявил, что РФ после быстрого восстановления экономики необходим быстрый и качественный рост, предстоит трансформация всей экономической жизни.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.03 / “Ведутся на всякие TikTokи”. Мэр города в Ивано-Франковской области заявил, что две школьницы отравились таблетками

22.08 / Взрыв в Ярославле полностью уничтожил шесть квартир

23.09 / Производство жестких дисков Barracuda Pro остановлено

28.06 / Футболист “Крузейро” Энрике выжил, упав в автомобиле с 200-метровой высоты

10.06 / Порошенко о пленках Bihus.info: Использовать вопрос пленных в политической борьбе – скотство

03.11 / По делу о теракте в Вене задержали 14 человек

06.02 / Вирусолог оценил опасность заражения сразу двумя видами коронавируса

26.07 / Вооруженные силы Украины готовы дать отпор боевикам в случае нарушения договоренностей о перемирии на Донбассе – Минобороны

23.08 / Вице-президент Еврокомиссии: Без устойчивой Украины не может быть устойчивой Европы

02.11 / Сотрудница ТЦ в Бишкеке простила заставлявшего ее говорить на киргизском мужчину

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика