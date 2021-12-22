Путин заявил о мерах поддержки экономики

Президент РФ Владимир Путин на встрече с главой «Деловой России» Алексеем Репиком рассказал, что российские власти с началом пандемии коронавиурса вынуждены были предпринять ряд мер, связанных с небольшой накачкой экономики.

«Мы вынуждены были тоже предпринять ряд мер связанных с небольшой накачкой, но что делать. Но мы делали это гораздо более осмотрительно», – ответил он на слова Репика о том, что ряд зарубежных стран ведут себя не очень ответственно, печатая деньги и вбрасывая их в экономику, информирует РИА «Новости».

Также Путин пообещал, что постарается посетить форум «Деловой России» в начале февраля.

«Я думаю, что если вы в вашем сложном графике найдете возможность принять личное участие, это станет залогом результативности мероприятия», – сказал Путину Репик.

«Постараюсь. Мне самому всегда очень интересно принимать участие в ваших мероприятиях, потому что они носят не ритуальный, а предметный деловой характер», – ответил Путин.

Ранее Путин на съезде РСПП заявил, что РФ после быстрого восстановления экономики необходим быстрый и качественный рост, предстоит трансформация всей экономической жизни.