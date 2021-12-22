 

Стали известны сроки получения лицензий на строительство хранилищ для CO2

22.12.2021, 14:52, Новости дня
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Недропользователи с 1 января 2022 года смогут получать лицензии на строительство хранилищ для захоронения парниковых газов, сообщил министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов.

«С 1 января появится возможность оформлять лицензии уже на строительство хранилищ парниковых газов», – цитирует его ТАСС.

Отмечается, что лицензии будут выдавать по остановленным заявкам. Козлов рассказал, что сейчас недропользователи могут получить лицензии на оценку пригодности участка недр для закачки парниковых газов.

Закон, разрешающий захоронение парниковых газов в недрах земли, внесут на рассмотрение в Госдуму весной, добавил министр.

Ранее сообщалось, что ученые Томского политехнического университета (ТПУ) разработали способ снижения потребления энергоресурсов на нефтеперерабатывающих предприятиях. Эксперты ТПУ предложили способ снижения затрат энергоресурсов в процессе гидрокрекинга. 



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